Covid-19 : Bruxelles abandonne le port du masque à l’extérieur

Dès jeudi à Bruxelles, le masque ne sera plus obligatoire dans les rues de la ville. Pourtant, le virus continue d'y circuler très activement. Mais il reste obligatoire dans les transports publics et à l'intérieur des commerces. Des mesures douces pour regagner la confiance de la population plutôt que des décisions contraignantes rejetées par un grand nombre. Voilà le nouveau pari de l'autorité belge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.