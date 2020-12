Covid-19 : campagne de dépistage massif à Lille, Le Havre et Saint-Étienne

La stratégie était réclamée par de nombreux scientifiques. En France, Le Havre, Lille et Saint-Étienne, ces trois métropoles, s'apprêtent à lancer une campagne de dépistage massif. Dans une quinzaine de jours et sur la base du volontariat, près de deux millions de personnes vont se voir proposer un test antigénique dans les pharmacies et dans des gymnases aménagés. L'idée est d'essayer de casser la chaîne des transmissions invisibles en identifiant les porteurs asymptomatiques. La réalisation de cette campagne de dépistage est un vrai défi logistique qu'ont déjà relevé quelques voisins à l'exemple de la Slovaquie ou de la ville de Liverpool. Cette dernière a mis en place un programme similaire pour ses cinq cent mille habitants, avec la réquisition de l'armée. Reste la question fondamentale de l'isolement des cas positifs, seule procédure susceptible d'enrayer les contaminations. Et sur ce point, la France hésite encore entre incitation et contrainte.