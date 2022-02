Covid-19 : ce que la levée des restrictions va changer pour vous

Le rendez-vous est in extremis ce matin pour certains dans un centre de vaccination marseillais visité par nos reporters, car depuis aujourd'hui la règle a changé. Pour conserver son pass vaccinal, il faut une troisième dose dans les bons délais. Attention, il passe de sept à quatre mois après la dernière injection. En revanche, pas besoin de rappel si vous avez été infecté. Par exemple, après deux doses de vaccin et une infection, votre pass est valide. Plus de contraintes sur la vaccination, mais de restrictions à partir de mercredi 16 février. À commencer par le retour du public debout dans les salles de concert et au comptoir dans les bars. Demain, Élisabeth Pinto, gérante du bar "Au rendez-vous des artistes", pourra donc retirer son affichette indiquant que son comptoir est fermé. Et elle se dit soulagée. Autre allègement demain, le retour du sandwich et autres consommations dans les stades, les cinémas et dans les transports. Enfin, très attendus, les discothèques et les clubs, fermés depuis le 10 décembre 2021, remettent le son demain soir pour faire la fête, et sans masque obligatoire. Quant à la suppression du port du masque, ce sera à partir du 21 février pour les écoliers, uniquement à l'extérieur. Les adultes devront attendre le 28 pour l'ôter dans tous les lieux soumis au pass vaccinal. Au bureau, il faudra patienter, mais en guise de consolation, les pots entre collègues pourraient être autorisés demain. T F1 | Reportage C. Bayle, M. Croccel, S. Fortin.