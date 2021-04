Covid-19 : ce que l’on sait du variant indien

Des contrôles renforcés aux aéroports français et une quarantaine obligatoire pour tous les voyageurs venant d'Inde, le variant indien du coronavirus préoccupe les autorités françaises. Il a déjà été détecté en Europe, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse ou encore en Italie. Pour l'heure, aucun cas n'a été recensé en métropole. Mais deux personnes ont été testées positives à ce variant en Guadeloupe, des passagers en transit en mars dernier. Avec 350 000 cas en une journée en Inde hier, faut-il s'inquiéter de sa dangerosité ? En quelques jours, le pays d'Asie du Sud s'est retrouvé débordé par l'épidémie. D'après Santé publique France, ce variant ne représente que 15% à 20% des cas recensés en Inde. Mais dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants, tous les cas ne sont pas détectés. Le variant indien pourrait toucher des malades plus jeunes, selon un chercheur français basé à New Delhi. "Les médecins indiens repèrent des symptômes relativement différents, c'est-à-dire beaucoup plus de maux de tête, des problèmes gastriques (...) Pour l'instant, on n'est pas en mesure de dire si ce variant va amener à plus de cas graves dans la population", a déclaré Olivier Telle, géographe de la santé, chercheur au CNRS.