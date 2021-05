Covid-19 : ce que l’on sait sur le futur vaccin Sanofi

Il devrait être le premier vaccin français anti-Covid et les annonces de Sanofi sont prometteuses. Quels sont ses atouts ? Il est basé sur une technologie connue, celle qu’utilise déjà le laboratoire contre la grippe, la protéine recombinante. En clair, une protéine similaire à celle du coronavirus vous est injectée. Votre corps la reconnaît et produit des anticorps pour s’en défendre. Une technique très efficace selon les annonces du fabricant, de l’ordre de 95 à 100% et facile à transporter, qui peut se conserver dans un réfrigérateur classique. Le produit pourrait être approuvé fin 2021, mais alors, n’est-ce pas trop tard ? D’ici là, une grande majorité de Français devrait déjà être vaccinée. Mais pour cet infectiologue, il faudra sûrement prévoir des rappels à l’automne ou l’hiver prochain. “Le taux d’anticorps diminue avec le temps. Et à ce moment-là un rappel est nécessaire pour rebooster la panse immunitaire”, précise le professeur Anne Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital Saint-Louis (AP-HP). Un vaccin tricolore a-t-il aussi un intérêt stratégique ? Actuellement, l'Hexagone dépend de vaccins étrangers. Un produit fabriqué sur le sol français pourrait renforcer notre indépendance sanitaire. Reste encore une phase d’essai clinique pour que le vaccin soit validé. Son efficacité devra aussi être testée contre les variants, mais l’Union Européenne a déjà précommandé plus de 300 millions de doses.