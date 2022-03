Covid-19 : ces lieux où le port du masque n'est plus obligatoire

Le pass vaccinal reste indispensable pour rentrer dans un restaurant. Mais au menu ce midi, une bonne nouvelle pour les clients venus masqués : "le masque n'est plus obligatoire" depuis ce lundi. Partout à l'intérieur, les discussions et les déplacements se font désormais à visage découvert. Certains ont encore du mal à y croire. "On a encore ces vieux réflexes d'avoir toujours le masque à la main". Les musées, les établissements sportifs couverts ou encore les salles de spectacle sont également concernés par la fin du masque obligatoire. L'information a échappé à quelques spectateurs. "Je n'étais pas au courant que c'était à partir d'aujourd'hui qu'on devait l'enlever. Du coup, je vais l'enlever". De la primaire au lycée, les enfants vont aussi pouvoir un peu respirer. Ils doivent encore garder le masque en classe, mais peuvent l'ôter dans la cour de récréation. "Un plaisir retrouvé après deux ans de pandémie. Le masque restera en revanche obligatoire dans les commerces, les hôpitaux et les entreprises, tout comme dans les transports collectifs. TF1 | Reportage G. Ployé, F. Resbeut, E. Braem, C. Arfel