Covid-19 : ces pays d’Europe qui se déconfinent à petits pas

Ce dont nous rêvons depuis des mois est devenu une réalité depuis ce lundi matin en Suisse : la réouverture des terrasses des bars et restaurants. “Super de se retrouver et de trinquer. C’est super chouette”, s’exprime une cliente. Avec toujours des règles à suivre : quatre personnes maximum par table, 1,50m de distance entre chaque groupe. Une réouverture modérée donc, mais quasi générale. Salles de concert, théâtres, et cinémas accueillent à nouveau du public après plus de six mois de fermeture. Ce lundi après-midi, les yeux pétillaient dans l’obscurité des salles. Une réouverture qui peut étonner devant les chiffres de l’épidémie en Suisse, 322 cas pour 100 000 habitants. En comparaison, il est légèrement plus élevé dans notre pays, à 353. Alors, pourquoi une telle décision ? Le gouvernement suisse veut relancer l’économie et compte sur la responsabilité de chacun pour que les contaminations ne flambent pas. Au Portugal, en revanche, l'assouplissement répond bel et bien à une amélioration de la situation sanitaire. Le taux d’incidence n’est plus que de 34 cas pour 100 000 habitants. Après les terrasses, l'intérieur des bars et restaurants ouvrent à leur tour, même les centres commerciaux, dans le respect des gestes barrières. Plusieurs de nos voisins européens lâchent du lest. La Belgique autorise, à nouveau, les voyages non-essentiels dans l’Union Européenne, plus besoin de motifs impérieux.