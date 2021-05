Covid-19 : ces villes qui font tomber le masque

Avec la baisse des contaminations, la préfecture de Charente-Maritime a décidé d'alléger un peu les restrictions. Dans plusieurs communes du département, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire. Dans le département voisin en Gironde, la ville d'Arcachon a, elle aussi, suspendu l'arrêté sur le port du masque après avoir pu vacciner la totalité de ses habitants. L'étape d'après sera d'ouvrir la vaccination aux visiteurs, nombreux à venir sur le bassin pendant l'été. La population passe ici de 12 000 à 100 000 habitants en juillet-août. Le CHU d'Arcachon n'a plus enregistré aucun cas de covid depuis une semaine. Pour autant, on craint que la fin des restrictions s'accompagne d'un relâchement des comportements. Hier, plusieurs préfectures ont annoncé la levée des arrêtés de port du masque avant de se rétracter en attendant les directives du ministère de l'Intérieur.