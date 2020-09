Covid-19 : combien de temps est-on contagieux ?

Aujourd'hui, une personne testée positive au Covid-19 ou cas contact d'un malade reçoit une lettre de l'Assurance maladie lui demandant de respecter les consignes de mise en quarantaine. Quelles sont alors les précautions à prendre si on a été en contact avec une personne positive ? Dans quel délai devient-on contagieux ? Faut-il s'isoler immédiatement ? À quel moment doit-on se faire tester ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.