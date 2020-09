Covid-19 : comment expliquer la ruée sur les tests de dépistage ?

Un million de tests seront bientôt réalisés chaque semaine. C'est le nouvel objectif fixé par le ministre de la Santé Olivier Véran. Depuis le début de la campagne de dépistage, sept millions en ont été effectués. Ils sont gratuits. Cette prise en charge par la Sécurité sociale explique peut-être en partie l'allongement des files d'attente pour les passer. Mais au fait, qui va se faire tester ? Et surtout, pour quelles raisons ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.