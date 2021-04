Covid-19 : comment la Grèce tente de relancer le tourisme

Kéa est une petite île de 2 500 habitants, à une heure de bateau d'Athènes. Pour l'heure, les rues sont très calmes. L'été, c'est beaucoup plus agité, et il y a de l'espoir pour la saison à venir. Dans une dizaine de jours, la totalité des habitants en l'âge de l'être auront été vaccinées. La Grèce ayant fait des Îles une priorité en matière de vaccination. Madame le maire nous a expliqué les raisons de ce calendrier accéléré avant que les touristes n'arrivent. C'est vrai qu'on n'a pas d'hôpital sur l'île. Et c'est vrai aussi sur la plupart des autres îles des cyclades. Cette vaccination sera une garantie de sécurité pour tous les habitants, y compris pour ceux qui sont en contact avec les touristes, qu'ils soient rassurés, ils sont en sécurité", a déclaré Irène Velissaropoulou, maire de Kéa, archipel des cyclades. En haut du village, nous avons rendez-vous avec un cuisinier. Pour le moment, son restaurant est en sommeil. Mais dès la mi-mai, grâce à la vaccination, ça va redémarrer. "Les Français, les Anglais, les Italiens adorent venir ici. Mais aussi les Grecs venus d'Athènes et du reste du pays. Alors s'il vous plaît, faites qu'ils puissent venir sur notre île et qu'ils se sentent en confiance", a confié Antonis Chambakis.