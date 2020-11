Covid-19 : comment la Guadeloupe a-t-elle évité le confinement ?

En Guadeloupe, la deuxième vague a frappé beaucoup plus fort que la première. En effet, 600 personnes ont été hospitalisées en un peu plus de deux mois, contre 80 le printemps dernier. Les commerces y sont ouverts et les sorties sont libres, mais les rues de Pointe-à-Pitre sont beaucoup plus calmes que d'habitude. Les Guadeloupéens sont très prudents. Le masque qui n'est pas obligatoire partout est porté par la quasi-totalité de la population. Pour Valérie Denux, la directrice de l'agence régionale de santé, cette prise de conscience de la population a permis de faire redescendre les contaminations. En Guadeloupe, les actions pour sensibiliser aux gestes barrières se sont multipliées. À la cellule riposte, des médecins ou des infirmières répondent à toutes les interrogations et assurent le suivi des personnes testées positives. En plus de la prévention, ce département fait usage de la répression. Les rassemblements sont limités à six et les plages interdites à partir de 19h. Et pour rester ouverts, les restaurants doivent obligatoirement servir à manger.