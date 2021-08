Covid-19 : comment vacciner davantage les plus de 80 ans ?

Mathieu et Fabienne ont une conviction. Si leurs patients ne viennent pas à eux, il faut aller les chercher chez eux. Depuis trois mois sur leur temps libre, ces infirmiers libéraux de Boulogne-sur-Mer proposent de vacciner directement à domicile. Ce midi, c'est au tour d’Agnès, 93 ans, pour sa première injection. “Le but, c'est vraiment de vacciner les gens qui ont envie et qui ne peuvent pas aller jusqu'au centre de vaccination. Généralement, ce sont des gens qui ont une mobilité relativement réduite, qui parfois malheureusement sont grabataires, qui ont une situation de handicap. Le but, ce qu'ils puissent avoir accès à la vaccination. Donc, plutôt que d'aller vers, on était vraiment jusqu'au chevet du patient”. Dans cette maison de santé près de Dijon, Élodie a été recrutée spécialement pour convaincre les patients par téléphone. Elle s'appuie sur les listes des personnes non vaccinées désormais fournies aux médecins du cabinet. Toute la journée, les coups de fil s'enchaînent. “Quand quelqu'un est d'accord, je le note sur le fichier. Et du coup, c'est le médecin qui rappelle le patient pour lui donner un rendez-vous pour la vaccination ou alors je les conseille d'aller sur Doctolib”. En dix jours, cette secrétaire médicale a réussi à convaincre deux patients sur trois. Un travail essentiel. Puisqu’en France, 15% des plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu leur première dose.