Covid-19 : Corée du Sud, un modèle dans la lutte contre l’épidémie ?

La Corée du Sud compte 52 millions d'habitants et n'a déploré que 367 morts du coronavirus, soit 84 fois moins qu'en France. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement coréen mise sur le civisme des habitants. Chaque jour, plus de 3 000 passagers débarquent de l'étranger. Dès leur arrivée à l'aéroport de Séoul, ils sont dépistés. Puis, ils repartent dans des taxis ou des bus spécialement aménagés et désinfectés à chaque voyage. C'est le cas pour les deux Français qui vivent dans le pays. Même si leur test est négatif, ils passeront quatorze jours à l'isolement dans un appartement. Le pays mise aussi sur les trouvailles technologiques pour ralentir la propagation du virus. Depuis le mois d'août 2020, dix abribus anti-coronavirus ont été installés dans un quartier de Séoul. Ces cabines intelligentes sont équipées d'un stérilisateur d'air, censé détruire 99% des particules virales. La Corée du Sud prépare également l'avenir. Ce dernier pourrait passer par un robot livreur. Au total, cinq robots peuvent aujourd'hui livrer plus de 1 000 familles. D'ici la fin de l'année, ils pourront même prendre l'ascenseur et venir jusqu'à la porte des clients.