Covid-19 : de nouvelles règles plus strictes pour les voyages aux Antilles

C'était jusqu'ici l'exception, la parenthèse idéale. La Martinique et la Guadeloupe ont accueilli 100 000 touristes pendant les vacances de Noël. Le plaisir aura été de courte durée pour les professionnels du tourisme. Depuis l'annonce d'un isolement obligatoire de sept jours à l'arrivée des voyageurs, le téléphone de cet hôtel en Guadeloupe n'arrête pas de sonner. La Chambre de commerce de l'île vient d'annoncer une baisse de 60% des réservations d'hébergement. Même constat pour ce restaurant, à une période de l'année habituellement fructueuse. En métropole, les voyagistes, eux aussi, accusent le coup. la quarantaine est bien plus contraignante que le seul test PCR. Dans cette agence de voyage, les annulations s'enchaînent depuis trois jours pour les Antilles et pour tous les pays hors Union européenne impliquant un isolement une fois rentrée en France. La filière du tourisme redoute l'extension de ces mesures sur les vacances de février. Une lente asphyxie pour l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.