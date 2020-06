Covid-19 : des campagnes de tests géantes pour le déceler

Comment éviter une seconde vague de l'épidémie ? C'est la question que se posent les pouvoirs publics et les autorités de santé. L'une des solutions adoptées depuis longtemps par plusieurs pays asiatiques consiste à dépister systématiquement le plus grand nombre possible de personnes qui ne présentent pas de symptômes pour savoir si le virus circule encore. C'est ce que veut faire le ministre de la Santé Olivier Véran. Cette campagne de tests va commencer prochainement en région parisienne.