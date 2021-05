Covid-19 : des chiffres qui incitent à l'optimisme

Les indicateurs de l'épidémie poursuivent leurs décrues. Les voyants sont au vert, alors peut-on imaginer un été presque normal ? Les nouvelles modélisations de l'Institut Pasteur sont optimistes. Si la baisse des infections, conjuguée à la hausse de la vaccination se maintient, il ne devrait pas y avoir de quatrième vague cet été. Mais les chercheurs sont encore prudents et attendent les effets de la réouverture des terrasses, commerces et cinémas pour guetter un éventuel rebond de l'épidémie. Pour l'heure, le virus circule moins. On comptait la semaine dernière 12 800 cas par jour en moyenne, soit le plus bas niveau depuis Noël. Autre signe positif, depuis un mois, le taux de reproduction du virus est inférieur à 1. Cela signifie qu'un malade contamine en moyenne moins d'une personne. Donc, l'épidémie régresse. Dans les hôpitaux, la pression baisse encore ce soir avec 3 496 patients en soin critique, soit presque moitié moins qu'au pic de la troisième vague le 26 avril dernier. Si la tendance actuelle se poursuit, le cap des 3 000 personnes en réanimation pourrait être atteint dès ce week-end. On sera alors au même niveau qu'à la fin octobre.