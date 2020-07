Covid-19 : des contrôles insuffisants dans nos aéroports ?

Le nombre de cas de coronavirus est à nouveau en train d'exploser dans les payses proches de la France. L'Hexagone envisage de fermer sa frontière terrestre avec l'Espagne où la circulation du virus connaît une résurgence. Alors que dans le transport aérien, la tendance n'est pas du tout aux restrictions sanitaires. Illustration aux aéroports de Marignane et de Roissy. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2020 Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.