Covid-19 : des hôpitaux réactivent le plan blanc

Pour la troisième fois depuis le début de l'épidémie, l'hôpital de Strasbourg se met en ordre de bataille. La direction et les chefs de service ont décrété le plan blanc à contre cœur. Dans cet établissement, le nombre de patients Covid a doublé en deux semaines. Il atteint le pic du mois de mai 2021, soit 74 malades dont 18 en réanimation. La procédure d'urgence va permettre de libérer des lits en déprogrammant des opérations non-urgentes et en organisant des transferts de personnel d'un service à l'autre. Selon nos calculs, 25 hôpitaux ont déclenché le plan blanc ces derniers jours. Mais pour la Fédération hospitalière de France, beaucoup ne l'auraient jamais désactivé. Comme l'explique son président, Frédéric Valletous, un tiers d'hôpitaux sont encore en plan blanc. Ils n'ont pas désactivé la procédure, alors que d'autres l'ont réactivé parce qu'ils s'attendent à des situations de tensions. Le plan blanc n'est pas rétabli dans les hôpitaux parisiens, mais certains parmi le personnel soignant le redoutent. Ils savent que ce dispositif implique moins de congés et des possibles rappels sur leur temps de repos. La situation est tendue malgré la densité d'établissements en Île-de-France. T F1 | Reportage J. Devambez, J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre.