Covid-19 : des foyers de contamination toujours présents

La situation de l'épidémie de coronavirus s'améliore partout sauf dans deux départements où elle reste inquiétante, la Guyane et Mayotte. Cinq foyers de contaminations ont été également détectés en Normandie. La multiplication des clusters est un phénomène normal, car le virus est encore là, mais sous contrôle. Cependant, il faut rester vigilant, car rien n'exclut que le virus ne revienne dans les prochains mois.