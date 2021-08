Covid-19 : des Français bloqués dans un hôtel insalubre à Palerme

Des chambres insalubres, des eaux troubles et des moisissures partout sur les murs. Contrairement aux apparences, il s'agit pourtant d'un hôtel réquisitionné par les autorités siciliennes pour accueillir des touristes en quarantaine. Parmi eux, une mère de famille pour qui les vacances entre amis ont viré aux cauchemars. À peine arrivée à l'aéroport, elle est testée positive puis envoyée dans l'hôtel San Paolo Palace. Malisa Vervialle vit cloîtrée dans l'établissement depuis huit jours. Elle a accepté de filmer son quotidien. "Étant donné que sur certains étages, ils mélangent les gens qui ont le Covid et des gens qui sont cas contact, ils sont sûrs d'attraper le Covid. Il n'y a aucune désinfection, pas de gel hydroalcoolique", raconte-t-elle. Doublement vaccinée, elle sera retestée demain. Mais en attendant, interdiction de quitter la pièce de 10 m² qu'elle partage avec ses deux enfants. La trentaine de touristes bloqués a créé un groupe Facebook pour alerter les autorités. Leur isolement peut durer jusqu'à trois semaines, encadré par des soignants qui ne parlent pas un mot de français. Un calvaire pour Françoise Fréquelin qui souffre d'un cancer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.