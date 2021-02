Covid-19 : des médicaments porteurs d’espoir

Les médecins ont tous reçu une alerte de la direction générale de la Santé sur un feu vert pour traiter les malades du Covid avec un anticorps monoclonal. C’est le traitement expérimental dont avait bénéficié Donald Trump il y a quelques mois. L’Etat français a commandé des dizaines de milliers de flacons. Va-t-on enfin avoir des traitements contre le Covid ? Actuellement, seuls les vaccins peuvent empêcher d’être contaminé. Mettre au point un médicament pour soigner les malades s’est avéré plus compliqué que prévu, mais une quinzaine de molécules sont en cours d’essai. “Dans les six mois qui viennent, on va avoir des pistes plus sérieuses. Parce que ces traitements spécifiques vont arriver à un état plus mûr de développement”, affirme le Pr Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’ANRS. Parmi les pistes, des traitements à donner en tout début de symptômes. C’est ce qu'expérimente le CHU de Nice avec les patients suivis à domicile. Chaque jour, ils prennent un comprimé. Autre piste, des traitements contre les formes graves. Un médicament, développé par une biotech française, est actuellement testé sur des patients sous oxygène à l'hôpital de Nantes pour leur éviter la réanimation. Des chercheurs toulousains se penchent, eux, sur le recyclage de vieux médicaments.