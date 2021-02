Covid-19 : des milliers de doses de vaccin en plus pour la Moselle

Ce centre de vaccination installé dans une clinique privée de Metz fonctionne désormais sept jours sur sept. Les horaires ont été élargis pour qu'un maximum de patients puisse profiter des 30 000 doses de vaccin supplémentaires annoncées pour la Moselle. Les Mosellans de plus de 75 ans seront les premiers à profiter de ces doses, mais également le personnel soignant sans limite d'âge. Un soulagement pour les professionnels de santé. Mais ces 30 000 doses supplémentaires ne concernent que 3% de la population de la Moselle. Les tests massifs vont donc se poursuivre. Et pour mieux encore cibler la présence du virus, les marins-pompiers de Marseille sont venus prélever des eaux usées en station d'épuration ou en Ehpad. "L'analyse de ces eaux permet une prédiction de l'évolution de l'épidémie à peu près six jours", nous apprend le lieutenant Benjamin. Pour une action plus efficace, deux centres de vaccination devraient aussi ouvrir dans le département dans les prochains jours.