Covid-19 : des nouvelles mesures prises face aux variants sud-africain et brésilien

Ils ne représentent qu'1% des nouveaux cas. Mais jour après jour, les variants sud-africain et brésilien gagnent du terrain. Pour contenir ces deux menaces, la Direction générale de la Santé renforce le dépistage. Désormais, si un test antigénique ou PCR se révèle positif, un nouveau test PCR dit de criblage sera effectué dans un délai maximum de 36 heures. Grâce à cette technique rapide, le laboratoire Eurofins Biomnis passe au crible 50 000 test positifs par jour. Ici, on peut détecter des variants en quelques heures. Autre mesure : la prolongation de la durée de l'isolement. Pour les personnes infectées par ces nouvelles souches, elle passe de sept à dix jours. Toutes les personnes isolées à cause d'un variant recevront la visite d'un infirmier libéral. Objectif : évaluer les conditions d'isolement à domicile et proposer dans certains cas des solutions d'hébergement. Dans les écoles, aussi, le protocole sanitaire est renforcé. Si un enfant est testé positif au variant, c'est toute la classe qui devra fermer.