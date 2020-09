Covid-19 : des pays européens serrent la vis face à la progression de l'épidémie

Partout en Europe, l'épidémie de coronavirus progresse à raison de quarante à cinquante mille nouveaux cas par jour. Les pays durcissent les mesures sanitaires. À Madrid par exemple, 850 000 habitants ont été reconfinés. Nous faisons le point sur les nouvelles mesures prises en Angleterre, en Irlande, en République Tchèque, en Allemagne et en Israël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.