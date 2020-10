Covid-19 : des raisons d'espérer en Gironde ?

Il y a quelques jours, Olivier Véran a confirmé qu'il existe une lueur d'espoir dans certaines régions sur le front épidémique. Le ministre de la Santé a notamment pris l'exemple de Bordeaux. Au début de l'épidémie, la ville était l'une des plus touchées par le Covid-19. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, notamment dans les hôpitaux ? Et surtout, l'amélioration est-elle tangible ? Éléments de réponses avec nos journalistes.