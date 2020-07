Covid-19 : des signes encourageants en Mayenne

Des signaux encourageants ont été constatés en Mayenne concernant l'épidémie de Coronavirus. La semaine dernière, le département était pourtant en état d'alerte. Mais depuis, la tendance semble s'être inversée. Le taux de positivité est passé de 8,7% à 2,7%. Les campagnes de tests massifs et l'attitude des habitants ont payé. L'optimisme est de retour, mais la prudence y est toujours de mise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.