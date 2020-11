Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes : les hôpitaux débordés face à une deuxième vague très violente

Quinze malades ont été transférés depuis les hôpitaux de la région vers le CHU de Clermont-Ferrand. C'est une organisation d'urgence pour désengorger les hôpitaux. Le CHU tient bon, mais il ne reste plus que quelques places Covid en réanimation. Le personnel soignant se sent aussi plus sollicité qu'au printemps. Pour soulager les services, certains malades sont transférés vers les cliniques privées. Dans l'Hexagone, on estime à 20% les patients Covid en réanimation dans ces établissements. À la clinique Elsan Pôle Santé République, dix lits supplémentaires viennent tout juste d'ouvrir pour renforcer l'unité Covid. Dr Yvan Skrzypcak, médecin anesthésiste-réanimateur dans cette clinique affirme : "Pour l'instant, on est dans une phase de préparation. La plupart des malades sont accueillis au CHU. Et nous, en se prépare à être réactif et du jour au lendemain, à pouvoir décharger les réanimation du CHU". Lourdement touchée, la région Auvergne-Rhône-Alpes a prévu 80 transferts de patients d'ici samedi.