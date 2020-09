Covid-19 en Espagne : près d'un million d'habitants reconfinés à Madrid

À partir de ce lundi 21 septembre, 850 000 habitants de Madrid devront rester chez eux et jusqu'à nouvel ordre. Les motifs de déplacement sont très limités dans 37 zones de la capitale espagnole. Il est interdit d'en sortir sans un motif de première nécessité comme aller au travail, à l'école ou chez le médecin. À l'intérieur de ces lieux concernés, les parcs et jardins sont fermés. Les bars et restaurants, eux, ne peuvent être occupés qu'à 50% de leur capacité et doivent fermer à 22h.