Covid-19 en France : des chiffres qui incitent à l’optimisme

Au standard de SOS 92, beaucoup d'appels encore pour des suspicions de Covid. Pourtant les médecins sont plutôt sereins, car ils constatent peu de formes sévères. "Au cours de ces trois dernières semaines, je crois que j'en ai fait hospitaliser un. Ce qui est relativement faible par rapport ce qu'on faisait il y a quelques semaines ou quelques mois", a indiqué le Dr Antoine Chollier. Côté contamination, la carte de France est encore bien rouge, notamment dans les départements du sud et d'outre-mer. Mais au niveau national, la courbe du taux d'incidence a nettement amorcé une décrue depuis quelques jours. Dans les services de réanimation, le nombre de patients continue d'augmenter, mais on est bien loin de la saturation de la précédente vague. Comment explique cette tendance plutôt favorable ? "Le pass sanitaire y est probablement pour beaucoup. La France a rattrapé son retard européen et maintenant a rejoint le peloton de tête des pays les plus vaccinés au monde avec plus de 70% de la population générale vaccinée. Ça c'est très appréciable et c'était très efficace", a déclaré le Pr Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale (ISG) à l'université de Genève.