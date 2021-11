Covid-19 en France : faut-il des règles plus sévères face à la 5e vague ?

Un petit café sans masque ni pour la serveuse, ni pour les clients, c'est actuellement autorisé dans ce restaurant comme dans tous les lieux où l'on doit présenter le pass sanitaire. Mais faudra-t-il en reporter pour freiner l'épidémie ? Ce restaurateur le redoute. Les hypothèses de fermeture, confinement, couvre-feu ne sont pas sur la table. Mais pour freiner la cinquième vague, cette épidémiologiste recommande de renforcer le port du masque. Et même dans certaines rues, comme dans ce marché dans le Landes, il est redevenu obligatoire. Une vingtaine de préfets ont pris des mesures similaires dans leur département. Autre parade, le télétravail. Selon une étude réalisée l'hiver dernier sur 77 000 Français, il réduit de 30% le risque de contamination par rapport à la vie de bureau. Cette entreprise s'y est bien habituée. Pour la DRH, l'idéal est de laisser le choix au salarié. Dernier outil, les jauges et les marquages au sol. Souvenez-vous de ces comptages et de ces autocollants à l'entrée des commerces, des lieux de culte et de culture. Ils ont eu un impact très négatif sur le chiffre d'affaires de ce cinéma indépendant. Et selon le gérant, ce n'était pas justifié. Le masque n'est pas obligatoire dans toutes les salles obscures. La décision relève du gérant du cinéma ou du préfet. T F1 | Reportage J. Devambez - D. Sitbon - O. Cresta.