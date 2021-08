Covid-19 en Guadeloupe : un coup dur pour la saison touristique

Une plage paradisiaque avec seulement quelques touristes pour en profiter. Depuis l'annonce du confinement en Guadeloupe, les appellent se suivent et ressemblent dans l'hôtel "Capella Beach" du Gosier. Une liste interminable d'annulation par dizaines jusqu'à la fin du mois d'août. Le réceptionniste a même choisi d'arrêter de compter. Les annulations concernent essentiellement des Français de métropole. Après un mois de juillet réussi, Fabien, gérant de "Jet Force" n'a plus aucune visibilité. Ceux qui terminent leurs vacances quant à eux cherchent désespérément des activités compatibles avec le confinement. Des touristes confinés et privés aussi de leur soirée. Depuis mercredi, les rues festives de Pointe-à-Pitre s'éteignent à 20h, tout comme les bars et restaurants. La Guadeloupe n'est pas prête de voir ses touristes revenir. En effet, la nuit de l'annonce du confinement, la compagnie Air Caraïbes avait déjà connu plus de 1 000 annulations. L'île devra désormais compter sur les vacances des locaux pour réduire l'impact économique. La suite dans le reportage ci-dessus.