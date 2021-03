Covid-19 en Ile-de-France : les hôpitaux et cliniques appelés à déprogrammer 40% des opérations

Réunion d’urgence ce lundi après-midi entre deux chefs de service. Ici, à l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine), comme dans toute l’Île-de-France, 40% des opérations vont être déprogrammées. La région est passée d’une situation d’alerte à celle de tension maximale. La courbe des personnes admises en réanimation ne cesse d’augmenter depuis deux mois. Elles sont 964 actuellement sur une capacité de 1 200 lits en région parisienne. La déprogrammation était inévitable pour le Dr Charles Cerf, chef du service réanimation : “Les patients Covid demandent une charge de soins qui est plus importante notamment en raison des mesures de précaution d'hygiène. Et donc, le seul moyen d’arriver à maintenir la qualité des soins, c’est de redéployer les moyens. C’est-à-dire, prendre le personnel qui travaille normalement dans les salles de réveil, par exemple, pour travailler dans les services de réanimation”. Ces mesures ne se limitent pas à l’Île-de-France. De 30 à 40 % de report à Dunkerque ou encore en région Pas-de-Calais. La raison, ce lundi soir, 3 849 patients sont en réanimation. Il s’agit du plus haut chiffre du pays depuis fin novembre. Alors quelles opérations sont concernées ? La chirurgie esthétique, orthopédique, que généralement le pronostic vital du patient n’est pas engagée. Pour les autres, les médecins doivent parfois faire des choix. Cette nouvelle réorganisation complique encore le travail du personnel soignant. La déprogrammation génère aussi plus d’inquiétudes pour bon nombre de nos concitoyens qui doivent être opérés prochainement.