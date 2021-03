Covid-19 en Île-de-France : vers des reports massifs d’opérations dans les hôpitaux ?

C'est bien en Île-de-France que la tension dans les hôpitaux est la plus forte. Dans cette région, les services de réanimation devraient accueillir 1 550 malades d'ici la fin de la semaine. C'est bien au-delà des capacités initiales. Pour y parvenir, l'autorité régionale de santé a fixé un objectif aux hôpitaux. Il consiste à déprogrammer 40% des opérations. Et ce n'est qu'une étape. La semaine prochaine, ils devront passer à 1 800 lits de réanimation et peut-être 2 200 la semaine suivante. Cela représenterait 80% d'opérations déprogrammées. D'autres régions sont aussi sous tension. En PACA, la saturation des réanimations a déjà conduit à reporter 40% des opérations. Dans les Hauts-de-France, ce chiffre approche les 50%. Des poses de prothèse de hanche par exemple figurent parmi ces reports. En revanche, des spécialités comme la cancérologie sont encore sanctuarisées. Pour qu'elles le restent, les médecins en appellent à la responsabilité de chacun. Il faut continuer à respecter toutes les restrictions.