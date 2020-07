Covid-19 en Mayenne : quelles mesures contre la reprise de l’épidémie ?

Le préfet de la Mayenne a annoncé ce jeudi matin que le port du masque était obligatoire dans les lieux publics clos. Six communes sont concernées. Une réponse à la vulnérabilité élevée du département face à la propagation du Covid-19. Dans le centre-ville de Laval, les réactions sont unanimes. La décision soulage aussi les commerçants. Les premiers résultats du dépistage massif, révélés demain, seront un nouvel indicateur.