Covid-19 : en quoi consiste la "bulle sociale" dont parle le gouvernement ?

Le mercredi 23 septembre 2020, le ministre de la Santé Olivier Véran a fait un certain nombre de recommandations pour freiner la propagation du virus. Certaines concernent notamment les événements privés, en famille ou entre amis. L'idée est de créer ce qu'il appelle une "bulle sociale". La Belgique par exemple a déjà expérimenté cette mesure. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.