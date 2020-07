Covid-19 : faut-il généraliser le système de traçage via la prise des coordonnées ?

Pour éviter de nouveaux foyers, la mairie de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a ajouté une nouvelle obligation à l'entrée de Montereau plage. Désormais, il faut y laisser ses coordonnées pour pouvoir en profiter. Ce système de traçage est déjà étendu en Belgique, notamment pour tous les bars et restaurants. Au bout de deux semaines, les professionnels sont tenus de supprimer les coordonnées laissées par leurs clients. La mairie de Paris voudrait aussi adopter ce système pour les bistrots et restaurants dès la semaine prochaine, mais sur la base du volontariat. Pour certains types d'établissement, la mise en oeuvre de cette nouvelle mesure sanitaire va ralentir considérablement le service. Si le gouvernement voulait généraliser ce système et le rendre obligatoire, il lui faudrait passer par un texte officiel.