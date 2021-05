Covid-19 : faut-il rendre la vaccination obligatoire ?

Et si demain, la vaccination contre le coronavirus devenait obligatoire. Les avis sont partagés. Aucun pays au monde ne l'impose. Pourtant en France, l'Académie de médecine la préconise. Pour qui en particulier ? Sont ciblés les enseignants, soignants, pompiers, policiers et militaires et tous les professionnels qui exercent des activités en contact avec le public, mais également tous les étudiants avant la rentrée universitaire. "Il faudra regarder les choses en face. Si on pense à la persuasion, à la pédagogie. Tout ça, c'est très joli, mais ça ne marchera pas. Nous n'aurons pas suffisamment de couverture vaccinale à la rentrée et nous aurons probablement dans ce cas-là une reprise épidémique", explique le Pr Yves Buisson, président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Pourquoi vouloir imposer la vaccination ? Comment relancer la vaccination avec les enfants et les adolescents ? Vacciner les moins de 18 ans contre le Covid, permettrait d'atteindre plus rapidement l'immunité collective. "Il faudra au moins que 90% de la population soit vaccinée. Et du coup, ça ne passera que par une vaccination des enfants. On peut imaginer que c'est des vaccins qui vont être très bien tolérés chez les enfants comme ils l'ont été chez des adultes quand on parle des ARN messager", précise le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique. Le gouvernement étudie la possibilité d'ouvrir la vaccination à tous les plus de 16 ans avant l'été. Pour les 12-15 ans, l'Agence européenne du médicament se prononcera vendredi. Mais comme pour les adultes, le ministère de la Santé l'assure, il est hors de question pour l'instant de rendre la vaccination obligatoire.