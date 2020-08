Covid-19 : faut-il vraiment s'inquiéter d'une reprise de l’épidémie ?

D'après le dernier rapport du Conseil scientifique sur l'épidémie de coronavirus, le pays peut basculer à tout moment. Dans les services de réanimation, la courbe est repartie à la hausse. L'augmentation est très légère pour l'instant, mais c'est une première depuis le mois d'avril. Alors, comment expliquer cette hausse ? Quelles sont les régions les plus touchées ? Et surtout, faut-il s'inquiéter d'une reprise de l'épidémie ?