Covid-19 : huit décès dans un Ehpad de l'Aveyron

Dans l'Aveyron, huit résidents d'un même Ehpad sont morts ces trois derniers jours, victimes du coronavirus. Quatre autres sont hospitalisés et de très nombreux pensionnaires ont été testés positifs sans qu'on sache pour l'instant comment ils ont été contaminés. Pour renforcer les effectifs, la mairie a mis en place une réserve citoyenne. Environ 40 personnes se sont inscrites pour aider à la préparation du repas ou faire le ménage. Mais ce n'est pas suffisant, l'Ehpad aurait besoin d'aides-soignants ou d'infirmières qui viendraient pour plusieurs semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.