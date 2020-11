Covid-19 : immersion dans un service de réanimation de la région parisienne

Comme chaque jour dans ce service de réanimation, c'est l'effervescence. Les soignants ont tous annulé leurs congés. Seule solution pour augmenter les capacités d'accueil. Aujourd'hui, trente-sept lits au lieu de seize habituellement, et ils sont tous occupés. En permanence, il faut chercher de la place ailleurs dans l'hôpital, dès que les patients vont un peu mieux, pour libérer des lits. Ici, un patient sur quatre a moins de 55 ans. "On a eu un patient de 17 ans récemment avec une attaque cardiaque gravissime. Nous avons aussi un autre âgé de 35 ans sans aucune pathologie chronique, mais a le covid...", explique Pr Yves Cohen, chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Avicenne (AP-HP) - Bobigny (Seine-Saint-Denis). Contrairement au printemps dernier, l'équipe ne manque pas de matériels ni de médicaments mais de soignants. Il faudrait quatre médecins supplémentaires pour augmenter encore les capacités d'accueil . Les soins en réanimation nécessitent aussi des bras, d'où le besoin en renfort d'infirmiers qu'il faut former. "On est fatiguée psychologiquement. Notre charge de travail est plus élevée. On nous demande de former du personnel en plus pour venir nous aider....", se plaint Karine Bouquin, infirmière au service de médecin intensive et réanimation - Hopital Avicennes (AP-HP)- Bobigny (Seine-Saint-Denis). Même si les malades restent un peu moins longtemps hospitalisés, les médecins sont inquiets. "Si ça s'aggrave, on sera obligé de faire du triage, c'est-à-dire de choisir les patients qu'on mettra en soin critique et les patients qu'on laissera en salle. C'est une décision qui ne doit pas exister", regrette un médecin. Le service a déjà pris en charge 90 patients, beaucoup plus en un mois que lors de la première vague.