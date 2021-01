Covid-19 : immersion dans une Agence régionale de santé

L'Agence régionale de santé est le cœur du réacteur dans la lutte contre le Covid-19 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle compte 600 agents, et parmi eux, le directeur général. Sa journée commence par un point sur la vaccination dans les Ehpad. Hors de question de parler d'inertie ou de bureaucratie excessive. 17 établissements sur les 574 de la région vont pouvoir commencer à vacciner dans les prochains jours. Pour l'ARS, ce n'est pas un sprint, mais une course de fond. Autre dossier brûlant : trois personnes porteuses des souches britanniques et deux sud-africaines viennent d'être identifiées dans la région. La cellule de crise de l'ARS est mobilisée et des contrôles sont effectués dans les ports et les aéroports. La journée se poursuit par une visite sur le terrain, à l'hôpital nord de Marseille, où la vaccination des soignants vient de commencer. Un soulagement pour beaucoup de médecins. Ce soir, plus de 1 100 personnes sont vaccinées dans toute la région PACA qui compte cinq millions d'habitants.