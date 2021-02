Covid-19 : indicateur par indicateur, où en est l’épidémie en France ?

Jour après jour, le variant Anglais progresse et inquiète jusqu'au sommet de l'État. Au début du mois de janvier, les variants représentaient 3,3% des nouveaux cas. Mais d'après nos informations, ce chiffre a bondi trois semaines plus tard à 13,8%. Cette augmentation est certainement dû au variant Anglais, d'après Pascal Crépey, épidémiologiste, professeur à l'EHESP-Paris. Dans les laboratoires qui traquent les variants, il n'y a plus aucun doute, la version anglaise du coronavirus s'est installé durablement. L'inquiétude de la communauté scientifique se porte notamment en l'Île-de-France, le Grand Est et particulièrement en Bretagne où plus d'un cas sur cinq est un variant. Sur tout le territoire, cette progression de nouvelles souches s'ajoute à une pression hospitalière déjà forte. Les hospitalisations restent à un niveau élevé depuis le début de l'année. Plus de 28 000 personnes ont été hospitalisé, dont 3 270 soignées en réanimation. L'autre indicateur suivi par le gouvernement est les eaux usées. Leur analyse permet d'anticiper l'évolution de l'épidémie. En ce moment, elles aussi révèlent par endroits la présence du variant britannique. Autant d'indicateurs qui permettront au gouvernement d'adapter les mesures si nécessaires.