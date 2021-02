Covid-19 : inquiétude en Moselle

Ce soir, l'inquiétude se porte sur un département : la Moselle. "Nous avons identifié plus de 300 cas de mutations évocatrices de variants sud-africains et brésiliens ces quatre derniers jours" a annoncé Olivier Véran. Le maire Metz appelle à un nouveau confinement ce jeudi. Jour après jour, les variants gagnent du terrain et inquiètent. Chaque semaine, la souche classique baisse de 6% chaque semaine, quand le variant anglais, lui, progresse de 50%. Cette semaine pourtant, l'épidémie semble ralentir en France. Les contaminations sont passées sous la barre des 20 000 nouveaux cas par jour, soit une baisse de 7% par rapport à mercredi dernier. D'autres indicateurs donnent de l'espoir et l'envie de sourire. Le taux d'incidence par exemple, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, depuis quelques jours, il n'augmente plus et connaît même un léger mieux. Même tendance à la baisse pour le taux de positivité des tests : 6,7% le 3 février, 6,3% cette semaine. Pour l'instant, la pression retombe dans les hôpitaux, et notamment dans les services de réanimation.