Covid-19 : jusqu’ici relativement épargnée, la Gironde s’inquiète

En Gironde, le variant britannique est aujourd'hui responsable de neuf nouvelles contaminations sur dix. Le département a vu son taux d'incidence plus que doublé en trois semaines : il s'approche désormais du seuil critique fixé à 250 cas pour 100 000 habitants. "Pour la première fois, on voit de l'inquiétude, parce qu'avant, on se sentait très préservé, presque un peu éloigné de toutes ces régions où on avait beaucoup d'incidence. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est à notre tour", confie le Dr Anaïs Delobel, pharmacienne à Bassens. La région a pour l'heure échappé à un nouveau confinement, mais la troisième vague de l'épidémie gagne du terrain. Le Dr Alexandre Brelivet, médecin généraliste à Eysines, fait face à une recrudescence des cas positifs. "C'était très calme. Moi j'en voyais à peu près un par semaine. Et là, depuis un tout petit peu plus de quinze jours, c'est entre cinq et sept par semaine. J'ai pu constater qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui sont touchés", s'exprime-t-il. Parmi les indicateurs particulièrement surveillés, la tension hospitalière dans les établissements de la région, où le nombre de patients Covid admis en réanimation ne cesse d'augmenter. "On a en effet des départements où c'est saturé, il n'y a plus de place en réanimation. Mais à l'échelle de la région, sur nos 500 lits de réanimation, on en a encore 70 de libre. Donc, on est quand même moins tendu que d'autres régions qui sont complètement saturées", explique Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.