Covid-19: la cinquième sera-t-elle la dernière vague grâce à Omicron ?

L'hypothèse est séduisante. Elle s'appuie paradoxalement sur la très forte contagiosité d'Omicron. Jamais, en deux ans, le virus n'aura entraîné autant de contaminations. Des contaminations plus nombreuses et moins graves qu'avec le Delta. Selon le Pr Patrick Berche, membre de l'Académie nationale de médecine, "Omicron va supplanter et va probablement conférer une immunité collective et donc on peut avoir quelques espoirs que la vague va s'éteindre, en tous les cas en France. Reste le problème du tiers monde où on peut voir émerger de nouveaux variants." Ainsi, Omicron pourrait entraîner la fin de cette cinquième vague. Mais de là à éteindre complètement l'épidémie, c'est moins sûr à cause du risque de survenue de nouveaux variants dans les pays peu vaccinés, le phénomène est imprévisible. En effet, Étienne Simon-Lorière, virologue à l'Institut Pasteur, rappelle que les variants préoccupants peuvent apparaître tous les six mois de manière complètement inattendue, ou plus jamais. Reste à tirer l'enseignement des épidémies passées. A la fin du 19ème siècle, une maladie respiratoire baptisée "Grippe Russe" avait duré cinq ans avant de s’éteindre brutalement. Quant à la grippe espagnole démarrée en 1918, elle a provoqué trois vagues meurtrières avant de devenir saisonnière. Son virus circule encore aujourd'hui chaque hiver. T F1 | Reportage C. Bayle, B. Lachat, O. Cresta.