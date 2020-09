Covid-19 : la colère et l'incompréhension des Marseillais contre les nouvelles mesures restrictives

L'agglomération d'Aix-Marseille va subir de lourdes restrictions sanitaires. Les restaurateurs, eux, vont fermer à partir du samedi 26 septembre pendant quinze jours au moins. Ils sont en colère et ne comprennent pas ce traitement particulier. Leurs fournisseurs en pâtissent également. Sur le Vieux-Port de Marseille, l'humeur est tempétueuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.