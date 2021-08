Covid-19 : la course contre la montre des test PCR

Après le test, commence une course contre la montre. Chaque tube est marqué avec un code-barres unique, placé dans un sac scellé et mis au frigo. Ensuite, ils prennent la direction du laboratoire central, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Là-bas, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des échantillons venus de toute la France sont analysés, avec un passage au chaud d'abord. Ils passent 90 minutes à 60°C. Par la suite, il faut scanner, vérifier et contrôler les informations de chaque patient. Depuis le début de l'épidémie, le personnel du laboratoire a été doublé. De plus, la façon d'optimiser chacune des étapes du procédé a été étudiée de près pour essayer de gagner le plus de temps possible. Résultat, quatre heures sont nécessaires avant le début de l'analyse. Elle débute réellement dans un espace entièrement dédié au test Covid créé il y a un an. Pour savoir si le test est positif, il faut isoler, purifier et amplifier l'ADN du virus. Des étapes complexes qui durent au moins 6 heures. Pour gagner en efficacité, les procédures ont été industrialisées. Depuis, on peut analyser sur cette plateforme jusqu'à 45 000 échantillons par jour.