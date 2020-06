Covid-19 : la fin de l’épidémie dans l'Hexagone ?

De nombreux médecins et épidémiologistes constatent que l'épidémie de coronavirus a régressé de manière extrêmement rapide dans l'Hexagone. Les cas positifs sont de moins en moins nombreux, avec seulement 2% en moyenne aujourd'hui, contre 20% au pic de l'épidémie. Le nombre de patients covid en réanimation poursuit également sa baisse. Mais la vigilance reste de mise, car la pandémie est toujours là.