Covid-19 : la fronde des maires contre les restrictions sanitaires

Les maires sont en colère contre le gouvernement. Ils critiquent surtout le manque de concertation du pouvoir central dans la prise de décision des stratégies sanitaires locales pour lutter contre le rebond épidémique. À Marseille, Paris et dans d'autres villes du pays, la fronde des maires gronde. Un bras de fer s'est engagé entre le gouvernement et les élus locaux. Alors, jusqu'où peut-il aller ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.